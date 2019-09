Polícia Federal identifica áreas de desmatamento e grilagem em terras indígenas de Altamira — Foto: Polícia Federal

Os 15 mil hectares, que pertencem à Terra Indígena Ituna Itatá, estavam em processo de grilagem. A PF identificou u suspeito de mandar desmatamentar e grilar as terras na localidade.

A Polícia Federal identificou áreas de desmatamento que chegam a aproximadamente 15 mil hectares no Pará, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (17). As áreas, identificadas nos últimos dias, também estão em processo de grilagem no município de Altamira, sudoeste do estado.

De acordo com a PF, foram realizadas incursões no interior de Terras Indígenas, onde foram constatados desmatamentos na TI Ituna Itatá, além de exploração seletiva de madeira na TI Arara e TI Cachoeira Seca. As ações fazem parte da Operação Verde Brasil.

Ainda segundo a PF, já foi identificada a possível autoria desses desmatamentos e grilagem de terras na localidade.

Foram realizados voos, em parceria com a Marinha do Brasil e com o Ibama, para registrar imagens e de acampamentos no interior das áreas desmatadas. A Polícia Federal informou que elabora laudos dessas situações.

Por G1 PA — Belém

