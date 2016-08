Polícia Federal investiga aposentadorias fraudulentas no INSS de Novo Progresso

Por Jornal Folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Novo Progresso nesta segunda-feira (29), uma operação para investigar denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a informação da PF, o principal foco é na agência de Novo Progresso.(Foto ilustrativa)

You May Also Like