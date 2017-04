Polícia Federal investiga ataque a caixas eletrônicos no sudeste do Pará

Cerca de 10 homens invadiram agência da Caixa em Dom Eliseu na noite de sexta-feira, 31. Ninguém foi preso até esta segunda, 3.

A Polícia Federal investiga o ataque a caixas eletrônicos em uma agência da Caixa Econômica Federal no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Equipes da PF analisam as imagens do circuito interno de câmeras da agência e outras provas colhidas durante as investigações, que são realizadas sob sigilo.

O ataque ocorreu na noite sexta-feira (31) e ninguém havia sido preso até a tarde desta segunda (3). Segundo a Polícia Civil, cerca de 10 homens encapuzados chegaram em dois veículos e usaram dinamite para invadir a agência bancária por volta das 23h45, em uma ação que durou cerca de 40 minutos.

A PF não descarta a possibilidade de a ação ter sido realizada por um grupo de outro estado. Na mesma noite, quatro agências bancárias foram arrombadas em quatro estados diferentes.

“Infelizmente esse é um tipo de prática que tem ocorrido com frequência em nosso país. Neste dia mesmo (dia 31), no estado do Ceará, em São Paulo e em Santa Catarina ocorreram ações semelhantes e tudo isso está sendo apurado”, disse o delegado Ricardo Viana, da PF.

A Caixa Econômica Federal não informou a quantidade do dinheiro roubado e informou que repassa exclusivamente à polícia as informações sobre eventos criminosos em suas unidades e que contribui integramente com as investigações das autoridades.

Ação do grupo

Segundo a Polícia Civil, o grupo explodiu a porta da frente da agência e instalou explosivos em quatro caixas eletrônicos e no cofre que fica na tesouraria. Os explosivos foram detonados e o grupo arrombou o cofre e dois caixas, os outros dois não abriram.

Na fuga, o grupo abordou pessoas que estavam em uma pizzaria que fica localizada próximo ao local e levaram sete pessoas como reféns, sendo três funcionários da pizzaria, três clientes e uma pessoa que estava em uma caminhonete, usada para levar parte dos reféns.

A vítima foi obrigada a dirigir o carro, junto com os outros dois veículos na saída do município, pela rodovia Belém-Brasília. Policiais civis que atuavam em uma operação interceptaram o grupo e houve troca de tiros, mas os policiais decidiram recuar quando perceberam que havia reféns. Moradores registraram em aparelhos celulares a fuga do grupo e a troca de tiros com os policiais.

Os criminosos pegaram a BR-010 no sentido Ulianópolis. Cerca de 1 km depois de Dom Eliseu, os homens liberaram uma mulher e atearam fogo em um dos veículos, deixando o mesmo atravessado na pista. O restante dos reféns foi liberado cerca de 10 km do local. O grupo fugiu em direção ao sul do Pará.

