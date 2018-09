Polícia Federal monitora tensão entre indígenas e madeireiros

Equipes da Polícia Federal serão enviadas a Paragominas (Foto:Reprodução ORM)

A Polícia Militar informou na noite deste domingo (23) que continua acompanhando a situação de tensão entre indígenas e madeireiros na aldeia Tekohaw, em Paragominas, sudeste paraense. A Polícia Federal deve enviar equipes ao local na manhã desta segunda-feira (24). O MPF (Ministério Público Federal) do Pará também acompanha a situação. O local fica distante a cerca de 90 quilômetros da sede do município.

Indígenas denunciam confronto com madeireiros em aldeia Tekohaw, em Paragominas

Segundo o coronel Eduardo Pimentel, policiais militares da de Nova Esperança do Piriá tentam localizar um madeireiro conhecido como “Carapã”. Ele estaria arregimentando outros comerciantes do setor no intuito de invadir a terra indígena, para reaver o maquinário apreendido pelos indígenas devido à invasão do território.

Ainda segundo o tenente-coronel Eduardo, as informações da apreensão e do clima de tensão foram repassadas pela Prefeitura Municipal de Paragominas e pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor Bio) – confirmadas por um cacique.

Recentemente, teria ocorrido uma reunião entre Ideflor, Prefeitura de Paragominas, lideranças indígenas e representantes de madeireiras, onde foram estabelecidas medidas à preservação da área indígena. Contudo, a Polícia Militar não recebeu qualquer convite e assim desconhece as tratativas firmadas, mas está adotando ações preventivas da competência dela.



Por: Portal ORM 24 de Setembro de 2018 às 06:50 Atualizado em 24 de Setembro de 2018 às 07:48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...