Polícia Federal pede a prisão preventiva do prefeito de Itaituba- Residência do prefeito é alvo de busca apreensão

PF fez uma devassa na cada do prefeito Valmir Clímaco de Itaituba (Foto:Reprodução)

Conforme publicou Hiromar Cardoso em seu Blog pessoal, a Polícia Federal pediu a justiça federal a decretação da prisão preventiva do prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco de Aguiar, dono da fazenda onde a polícia apreendeu, no domingo,dia 07 de Julho dois aviões com 583 quilos de cocaína e aproximadamente 200 gramas de skunk.

Suspeita-se que a droga tenha vindo da Bolívia. Dois homens foram presos e três conseguiram fugir. Além da grande quantidade de entorpecente, ainda foram apreendidos um avião monomotor, um avião bimotor, uma caminhonete, uma pistola calibre 9 mm, dois fuzis AR 15 calibre 556, carregadores e munições, mira holográfica e luneta de precisão para uso em fuzil e rádios de comunicação.

Depois da apreensão da droga, os policiais federais fizeram uma devassa na residência do prefeito, onde foram apreendidos armas, celulares, dinheiro e computadores. A caminhonete apreendida na operação está no nome de um segurança de Climaco, identificado como Júnior.

Na manhã desta terça-feira, o governador do Pará, Helder Barbalho, desembarcou no município para uma visita oficial. Helder abreviou a visita em 2 horas e cancelou alguns compromissos na cidade. O prefeito de Itaituba é correligionário de Helder.

