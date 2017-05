Polícia Federal prende dois homens com maconha no aeroporto de Santarém

A droga no interior das malas despachadas pela dupla totalizava aproximadamente 26,9 quilos de maconha tipo skunk.

Policiais federais abordaram dois homens nesta segunda-feira (8) à tarde, no aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, oeste do Pará, suspeitos de estarem transportando drogas.

Durante a abordagem, os policiais identificaram a droga no interior das malas despachadas pela dupla. As malas estavam recheadas com aproximadamente 26,9 quilos de maconha tipo skunk.

Aos policiais, os dois homens afirmaram que haviam saído de Manaus (AM) com o destino ao município de Altamira, no oeste do Pará. Ambos foram detidos no aeroporto e conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém onde foram ouvidos e autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes.

No dia 5 de maio, a Polícia Federal (PF) apreendeu quase 26 kg de maconha no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, em Santarém. Na ocasião, dois homens também foram presos e autuados em flagrante.

