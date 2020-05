Polícia Federal prende dois homens em flagrante por tráfico internacional de drogas em Coari/AM

(Foto:Divulgação PF/AM) -Os presos estavam em um avião bimotor interceptado pela FAB e que realizou pouso escoltado no aeroporto de Urucu. Após buscas na aeronave, foram localizados mais de 400 quilos de drogas

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, em ação que se prolongou de segunda para terça-feira (18 e 19/05), dois indivíduos pelo transporte de mais de 418 quilos de entorpecentes.

Na segunda-feira, uma aeronave identificada como suspeita em tráfego aéreo desconhecido, um bimotor Sêneca, foi interceptada por aviões A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB). A Polícia Federal, a FAB, além de outros órgãos de segurança pública atuam em cooperação no âmbito da Operação Ostium, para coibir ilícitos transfronteiriços.

O bimotor foi submetido a procedimentos de averiguação e persuasão, inclusive com tiro de aviso durante o voo escoltado pela FAB, vindo a realizar o pouso no Aeroporto Porto Urucu, em Coari/AM, ocasião em que o piloto e o seu acompanhante saíram do avião e correram em direção à mata.

O piloto, um homem de 34 anos, natural de São Paulo/SP, antes de adentrar na mata retornou até a aeronave, tendo sido preso logo em seguida por seguranças do aeroporto.

Policiais federais se deslocaram até a cidade, onde deram continuidade às buscas do segundo ocupante da aeronave, que acabou capturado no dia 19 (terça-feira). O tripulante apresentou-se, inicialmente, com o nome correspondente ao documento de identidade que portava. Posteriormente, verificou-se que a identificação apresentada era falsa, momento em que se esclareceu sua verdadeira identidade. Trata-se de um homem de 40 anos de idade, natural de Porto Velho/RO, e foragido da Justiça pela prática de crime de homicídio.

Durante as buscas realizadas na aeronave foram localizadas substâncias cujos testes preliminares indicam se tratar de cocaína e maconha. A droga, oriunda do Peru, foi apreendida, consistindo em aproximadamente 418 quilos de cocaína e 600 gramas de maconha. A aeronave, por tratar-se de instrumento utilizado para a prática delitiva foi, igualmente, apreendida.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito dos dois homens por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos na Lei nº 11.343/2006; cujas penas máximas, somadas, podem alcançar 33 anos de reclusão, além de multa.

A investigação criminal prosseguirá a fim de esclarecer todas as circunstâncias e identificar outros possíveis envolvidos na prática das referidas condutas criminosas.

Fonte: Comunicação Social

Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas

cs.sram@dpf.gov.br | www.pf.gov.br/19/05/2020 18h00

