(Foto:PF)- No total, foram apreendidos cerca de 8kg de ouro e aproximadamente R$20 mil reais em espécie.

Polícia Federal prende homem com grande quantidade de ouro e dinheiro no aeroporto de Itaituba

Na tarde da última segunda-feira (17), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal no aeroporto de Itaituba. Ele estava chegando em um avião enquanto policiais do posto avançado da PF na cidade estavam fazendo fiscalizações de rotina.

Ao abordar a aeronave, já em solo, os policiais flagraram o suspeito com ouro irregular e grande quantidade de dinheiro em espécie não declarado. O suspeito assumiu a propriedade do ouro que estava com ele e disse que o trazia da região de Crepurizão, tendo como destino final a cidade de Itaituba.

Ele foi encaminhado ao presídio de Itaituba e responderá pelo crime de usurpação de bens da união.

No interior da aeronave, os policiais ainda encontraram uma caixa com mais ouro irregular, que foi apreendido. O proprietário desse material se identificou para a PF e será indiciado pelo mesmo crime. A Polícia Federal irá instaurar inquérito para investigar o caso.

No total, foram apreendidos cerca de 8kg de ouro e aproximadamente R$20 mil reais em espécie.

Fonte: PF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...