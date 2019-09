Polícia Federal prende patrocinador de Flamengo, Corinthians e Atlético-MG

(Foto:Reprodução)-Patrocinador de Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, três gigantes do futebol brasileiro, José Fernando Pinto, dono da Universidade Brasil, foi preso de maneira preventiva nesta terça-feira. José Fernando foi alvo da Operação Vagatomia, realizada pela Polícia Federal.

A acusação se refere a um esquema de irregularidades no curso de Medicina, oferecido pela universidade na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. As principais suspeitas são relacionadas aos benefícios do Financiamento Estudantil do Governo Federal (FIES), e a venda de vagas e transferências de alunos do exterior para a Universidade do Brasil.

De acordo com as estimativas da Polícia, nos últimos cinco anos, quase R$ 500 milhões teriam sido concedidos através do Fies e do Prouni, de modo fraudulento para a instituição de ensino.

Na operação, outras 20 pessoas foram detidas e estão sendo investigadas pelos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informações. As penas somadas podem chegar a até 30 anos de prisão.

José Fernando Pinto da Costa, é apontado como um dos chefes do esquema. Através de uma nota, a Policia Federal declarou que ele “não só tinha conhecimento como também participava dos crimes em investigação”.

Fonte: Jornal O Dia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...