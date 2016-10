Polícia Federal prende suspeito de pedofilia em Castanhal, PA

Segundo a PF, ele produzia imagens caseiras e mandava para outros países.

Operação Ilha de Capri III cumpriu ainda mandado de busca e apreensão.

Um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças foi preso na manhã desta quinta-feira (6) no município de Castanhal, no nordeste do Pará. A ação faz parte da Operação Ilha de Capri III.

Segundo a PF, o suspeito estava com mandado de prisão preventiva decretada pelo Juiz Federal da Vara Única de Castanhal. Além da prisão, a PF realizou busca e apreensão na casa do homem.

As investigações apontaram que o suspeito produzia imagens caseiras e mandava pra pedófilos de outros países.

O preso foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Belém, e após o interrogatório ficará à disposição da Justiça Federal.

