Polícia Federal procura por foragidos do Acre; dupla pode estar na região

Homens são acusados de cometeram crimes de tráfico internacional e formação de quadrilha, além de um homicídio no Peru.

Foragidos tem casas no bairro Jutaí e no ramal do Jatobá, na região do eixo forte (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) está procurando dois homens acusados de cometerem diversos crimes no estado do Acre. A dupla pode estar em Santarém e/ou região.

De acordo com informações da polícia, os dois homens são considerados altamente perigosos e já passaram por vários presídios. Eles cometeram os crimes de tráfico internacional e formação de quadrilha.

Um dos acusados é suspeito de homicídio. O crime aconteceu no Peru, por isso o homem também é considerado foragido da Interpol.

Ainda de acordo com a polícia, a dupla tem residências no bairro Jutaí e no ramal do Jatobá, próximo à Alter do Chão.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Eder Chagas de Souza e Alex Conceição Souza, pode entrar em contato ligando para o 190 ou dirigindo-se à delegacia da Polícia Federal em Santarém. A identidade será mantida em sigilo.

