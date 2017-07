Polícia Federal realiza a perícia nos veículos do Ibama incendiados em Cachoeira da Serra

Equipe de policiais de Sinop, do Mato Grosso, estão realizando a perícias os carros que foram incendiados na última quinta-feira (6), no sudoeste do Pará.

A Polícia Federal iniciou neste sábado (8) a perícia nos carros do Ibama que foram incendiados na localidade de Cachoeira da Serra, em Altamira, no sudeste do Pará. O trabalho está sendo feito por uma equipe de policiais de Sinop, em Mato Grosso. a PF tenta localiza o proprietário do caminhão que transportava os veículos.

Oito caminhonetes que seriam entregues à sede do instituto em Santarém, no oeste do Pará, foram incendiadas na BR-163 nesta quinta-feira (6). O crime ocorreu em um posto de gasolina na localidade de Cachoeira da Serra, que fica perto da Floresta Nacional do Jamanxim, a 1.824 quilômetros de Belém.

Segundo o Ibama, os oito veículos incendiados seriam entregues em Santarém, com o objetivo de renovar a frota do Instituto no combate ao desmatamento ilegal. Depois do ataque, o Ibama determinou o bloqueio preventivo de serrarias de novo progresso, impedindo que elas acessem o sistema que emite documento de origem floresta (DOF).

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...