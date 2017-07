Polícia Federal realiza reconstituição de conflito em Pau D’Arco Sessenta atores, policiais e peritos participam de reprodução simulada para apurar dez mortes

Foto: Arquivo/O Liberal -A Polícia Federal no Pará realiza nesta terça-feira (4), a reprodução simulada para apurar as dez mortes decorrentes da ação policial na fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco, no sudeste paraense.

Por meio de nota, a PF destacou que há uma equipe específica em Redenção composta por policiais federais, incluindo peritos criminais federais de Belém e Brasília, policiais militares e peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Participarão da ação 60 atores, o que configura a maior reprodução simulada já realizada pela Polícia Federal.

As mortes ocorreram no interior da fazenda Santa Lúcia, a 60 km do perímetro urbano do município, em 24 de maio. Após isso, os 29 policiais civis e militares envolvidos na ocorrência foram afastados, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em um comunicado divulgado dois dias depois da decisão. Dentre os afastados estão 21 policiais militares e oito civis, que relataram que foram recebidos a tiros pelos ocupantes da fazenda. Nenhum policial ou veículo da polícia foi atingido por balas.

