Polícia Federal vai incinerar cerca de três toneladas de drogas em Cuiabá

Cerca de três toneladas de entorpecentes apreendidos pela Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá serão incineradas, nesta quarta-feira (19), a partir das 8h. Esta ação ocorrerá em uma empresa, localizada na região do Distrito Industrial.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PF, o material entorpecente foi apreendido de outubro do ano passado até agora. A incineração foi autorizada pela justiça e contará com a presença de autoridades do Poder Executivo, Poder Judiciário e do Ministério Público.

