Polícia flagra carro abarrotado de droga em rodovia de MT

O delegado disse que a informação do carregamento chegou ao núcleo de inteligência nesta manhã e os policiais iniciaram monitoramento cercando as três entradas de Cuiabá. “Os dois são moradores de Campo Grande e vieram trazer essa droga para uma pessoa que ainda não identificamos. São quase 500 mil em entorpecente apreendido, que seria distribuído na Grande Cuiabá”, informou.

O automóvel Gol estava totalmente abarrotado de tabletes, espalhados por todos os compartimentos como porta-malas, bancos traseiros e as laterais. “Quando abrimos as portas, à droga começou a cair”, disse o delegado Frederico Murta.

A droga estava dentro de um veículo Gol, prata, conduzido por Everton Faraji de Andrade, 24 anos, que vinha com auxílio de uma Fiat Strada, dirigida por Danilo Rodrigues Nunes, 24 anos. A picape agia na condição de “batetor”, à frente do Gol.

Primeira grande apreensão de droga da Polícia Judiciária Civil, em 2017, aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (09), pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). Um carregamento de 514 tabletes de maconha foi interceptado pelos policiais, em Cuiabá, no km 23 da estrada de acesso ao município de Chapada dos Guimarães (76 km ao Norte).

