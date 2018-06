Polícia flagra fábrica de dinheiro falso em MT

Cédulas falsificadas foram apreendidas com o morador, segundo a PF (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Polícia flagra fábrica de dinheiro falso em bairro de Cuiabá e prende morador

O preso e o material apreendido foram encaminhados para sede da Polícia Federal. Com ele foram apreendidas 71 notas falsas de R$ 20.

Um morador do Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, foi preso nesta quarta-feira (20) com 71 notas de R$ 20 falsas. O local foi descoberto pela Polícia Federal (PF) após apreensões de notas falsas no Centro de Distribuição dos Correios. A identidade do preso não foi divulgada.

Na casa dele, segundo a polícia, foram encontrados apetrechos usados na falsificação das notas. Entre eles: papel especial, impressoras e materiais que simulam elementos de segurança das cédulas verdadeiras.

A investigação contra o morador teve início depois que notas falsas que seriam entregues na casa dele foram apreendidas. Há ainda a suspeita de que as notas estariam sendo distribuídas na região.

A prisão do morador e o mandado de busca e apreensão no local foram determinados pela 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso.

O morador e o material apreendido foram encaminhados para sede da Polícia Federal em Cuiabá.

Ele foi indiciado por falsificar papel-moeda e por possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destino à falsificação de moeda.

