Polícia flagra jogo de futebol com dezenas de pessoas em quadra da Terra Firme, em Belém — Foto: Polícia Civil

Aglomerações estão proibidas como medida de prevenção ao Covid-19. Estabelecimentos que desrespeitaram medida foram fechados.

Cerca de 40 pessoas foram flagradas participando de um jogo de futebol em uma quadra no bairro da Terra Firme, em Belém. O local foi fechado e o dono foi autuado, já que a aglomeração de pessoas está proibida por decreto estadual, como medida de prevenção ao novo coronavírus no Pará. O balanço da ação foi divulgado nesta quinta-feira (9).

Equipes da Polícia Civil fiscalizaram, na noite desta quarta-feira (8), 74 bares, restaurantes e estabelecimentos similares em Belém. O trabalho foi coordenado pelas Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM) e Polícia Administrativa (DPA).

Um bar localizado no bairro de Nazaré foi fechado por estar funcionando indevidamente, pois o estabelecimento estava com as atividades suspensas por determinação do Ministério Público. O dono do local também foi intimado.

Interior do estado

No município de Rio Maria, as equipes fiscalizaram mais de 20 estabelecimentos e três foram fechados. Nas cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte foram fiscalizados 30 locais. No total, foram fechados oito estabelecimentos.

