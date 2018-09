Polícia flagra plantação de maconha no Pará.

Polícia flagra plantação de maconha no nordeste do Pará. (Foto: Reprodução / Polícia Civil)

Polícia flagra plantação de maconha em Cachoeira do Piriá, no Pará

Droga deveria ser comercializada no município e em Boa Vista do Gurupi, no Maranhão. Três pessoas foram presas.

A Polícia flagrou nesta quinta-feira (6) uma plantação ilegal de maconha nas proximidades do ramal que dá acesso à Vila do Camiranga, em Cachoeira do Piriá, nordeste do estado. Três pessoas que estavam no local foram presos em flagrante.

Uma denúncia levou os policiais até a cultivação, encontrada por volta das 10h. As áreas, segundo a Polícia, compreendem aproximadamente 80 metros por 50 metros e outra 50 metros por 30 metros.

No local, a polícia encontrou três espingardas e um motor utilizado para irrigação da plantação. A suspeita da Polícia é que a droga estava prestar a ser colheita. O entorpecente deveria abastecer mercados de Cachoeira do Piriá e Boa Vista do Gurupi, no Maranhão.

Em nota, a Polícia informou que recolheu todos os objetos encontrados, colheu amostras das plantas para produção de laudo toxicológico e queimou a plantação encontrada.

