Polícia flagra suspeitos que transportavam R$ 850 mil em porta-malas

A dupla, sendo um homem policial militar, foram encaminhados para a delegacia.

Foto Divulgação - Dois homens, um de 42 e o outro de 26 anos, foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando mais de R$ 850 mil reais em espécie. Um deles apresentou-se como policial militar do estado de São Paulo. O dinheiro estava dentro de uma caixa de papelão no porta-malas de um carro. A abordagem aconteceu na BR-116, em Itatiaia.

Havia vários maços de dinheiro contendo cédulas de R$ 100. O militar mentiu dizendo que haviam apenas R$ 200 mil. Ele contou que seriam para resolver uma transação comercial no porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O homem afirmou que estaria fazendo a escolta do dinheiro para um chinês. Ele falou ainda que o motorista seria seu tio, pois tinha acabado de sair do serviço, por isso estaria cansado para dirigir.

Em uma verificação preliminar, a PRF constatou que havia mais de R$ 850 mil na caixa. A dupla e o dinheiro foram encaminhados para a 99ª DP (Itatiaia). Um advogado compareceu na delegacia como representante de uma empresa importadora. Ele apresentou uma nota fiscal no valor de R$ 855 mil. Entretanto, o dinheiro foi apreendido para comprovação da origem. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo foi informada sobre o caso.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...