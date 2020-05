Polícia identifica autor de assassinato de casal em Uruará

Antônio Francisco de Lima, o Toin, era vizinho das vítimas e está foragido (Foto:Reprodução/Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil identificou Antônio Francisco de Lima, de 40 anos, conhecido pelo apelido de Toin, como o autor do assassinato do casal Jean Souza da Silva, de 29 anos, e Elielde de Oliveira Cunha, de 30. O casal foi morto a tiros no dia 2 de abril deste ano, no município de Uruará, no sudoeste do Pará.

O suspeito era vizinho das vítimas e está foragido. Ele teria assassinado o casal após uma briga por causa de uma bomba d’agua. Uma das vítimas havia ligado o equipamento e a ação teria incomodado Toin. Após breve discussão, ele atirou no casal. Jean e Elielde deixaram três filhos pequenos.

A identidade de Toin foi descoberta logo no início das investigações. Nesta semana, a Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito para auxiliar na descoberta de sua localização através da ajuda da população.

Segundo investigação policial, o crime aconteceu em uma fazenda situada no km 200, na localidade Travessão, a aproximadamente 85 quilômetros da cidade.

Logo após os assassinatos, Toin fugiu em uma motocicleta e não foi mais visto pelos moradores da localidade. Ele foi denunciado pelo duplo homicídio e está sendo procurado pela polícia.

Por:Redação Integrada

