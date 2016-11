Polícia identifica corpo encontrado em poste

De acordo com a publicação, o enterro da vítima será nesta terça-feira (22), no Cemitério Vale da Paz, em Goiânia.

Moradores do Setor Jardim Europa, em Goiânia, sentiram um forte odor vindo de um poste no canteiro central da Avenida Viena, e acionaram os bombeiros, que acabaram por encontrar o corpo em avançado estado de decomposição.

You May Also Like