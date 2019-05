Polícia identifica duas vítimas que estavam no avião com Gabriel Diniz

Por:O Liberal Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O Farias era muito amigo do Gabriel Diniz, e levou o Xavier para passar o fim de semana em Salvador (BA), onde encontraram o cantor [que havia feito show em Feira de Santana] e voltariam juntos para Maceió”, afirmou um diretor do aeroclube, Roberto, em entrevista ao jornal.

Estavam na aeronave junto com o cantor os pilotos Abraão, que atuava desde 2012, e Linaldo, com 3 anos de experiência. Os dois eram comandantes, conforme o jornal Metrópole.

Além do cantor Gabriel Diniz, morto em um acidente de um bimotor nesta segunda-feira (27), segundo a Polícia Militar (PM), foram identificados os corpos de Linaldo Xavier e Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas.

