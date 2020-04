Polícia identifica grupo que matou e queimou adolescente de 17 anos, em Tucuruí

(Foto:Divulgação) – Segundo a polícia, das sete pessoas, quatro são maiores de idade e três, adolescentes. Somente um homem de 18 anos segue foragido

A Polícia Civil de Tucuruí identificou sete pessoas envolvidas no assassinato de uma adolescente. O tronco da jovem, ainda queimando, foi encontrado às margens da estrada, do município de Tucuruí, no sudeste do Pará, no dia 5 deste mês. A operação para capturar os criminosos está em curso e foi divulgada nesta tarde de terça-feira, 14. Das sete pessoas, quatro são maiores de idade e três, adolescentes.

De acordo com a polícia, a vítima foi “julgada” e teve sua sentença de morte decidida nos já conhecidos “tribunais do crime’’. Segundo as investigações, a adolescente prestava ajuda para um grupo criminoso e foi descoberto que ela tinha ligações com uma facção rival. Esta ligação foi entendida como motivação de seu assassinato. Na ocasião, ela foi levada para uma casa, onde foi morta.

A polícia informa ainda que todas ações foram filmadas e fotografadas pelos envolvidos. Após o crime, o corpo da garota foi separado em várias partes, que foram escondidas por Tucuruí para dificultar o trabalho policial.

Foi através de uma tatuagem que a polícia identificou, por meio da ajuda de familiares, que o tronco encontrado na estrada do Porto do Getat, no bairro homônimo, era da jovem desaparecida na cidade.

Agora, a Polícia Civil informa que nesta terça-feira já localizou todas as partes do corpo da vítima, e prendeu Rodrigo Ramos dos Passo (mais conhecido como Cérebro), Marcenildo da Trindade Sousa (Juninho), Rodrigo Trindade Freitas (Barcarena) e Deivison Santos da Silva (Palhaço). A Polícia também apreendeu os adolescentes H.V.C.C (15 anos), J.S.A. (17 anos) e P.R.P (17 anos).

Deivison Santos da Silva é considerado o líder do bando e foi preso na zona rural do município de Cametá, no Baixo Tocantins, onde se escondia. Os demais foram presos em Tucuruí. Apenas o Vitor Santiago da Silva Alencar, 18 anos, segue foragido. A Polícia Civil também prossegue com as diligências para capturá-lo.

Por;Valeria Nascimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...