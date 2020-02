Polícia identifica mãe de criança recém-nascida abandonada em caixa de papelão em Marabá, no PA

Bebê foi encontrado dentro de caixa de papelão — Foto: PC/Ascom

Agentes usaram imagens de câmeras de segurança para identificar a mãe da criança. Ela foi ouvida na delegacia e deve responder pelo crime de abandono de incapaz.

A Polícia Civil identificou a mãe do bebê recém-nascido que foi encontrado na última quarta-feira (12) dentro de uma caixa de papelão no município de Marabá, sudeste do Pará. Segundo a Polícia, foram usadas imagens de câmeras de segurança para identificar a mãe da criança. Ela foi ouvida na delegacia do município e pode responder pelo crime de abandono de incapaz.

A menina foi encontrada por uma família na manhã de quarta. A criança estava enrolada em lençóis e foi deixada em frente a uma casa, com uma carta assinada pela mãe. Nela, a mulher relata que é muito jovem e não tem condições de cuidar da bebê. A mãe diz na carta ainda que, apesar de não conhecer a família que reside na casa, acredita que ali ela será bem tratada.

Polícia identifica mãe da menina que foi deixada em uma caixa de papelão, em Marabá

Nas imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia é possível ver o momento em que a mãe passa com a caixa de papelão e deixa em frente a porta da casa. Segundo as investigações, as imagens foram feitas por volta das 3h.

A criança segue internada no Hospital Materno Infantil de Marabá e passa bem.

Apesar do trâmite legal necessário para o processo de adoção, a família que encontrou a criança se disse apta para adotar a menina. Entretanto, segundo o Conselho Tutelar, a Justiça ainda deve decidir quem deve ficar com a bebê.

Leia Também:Moradora encontra recém-nascida abandonada com carta em caixa de papelão em Marabá

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...