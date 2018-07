Polícia identifica mandante do assassinato de Vitória Grabrielly

(Foto:© Foto: Reprodução) – A Polícia Civil informou à TV Tem, nessa quarta-feira (4), que já identificou o mandante do assassinato da adolescente Vitória Grabrielly, de 12 anos, em Araçariguama, no interior de São Paulo. O inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6).

A motivação do assassinato foi identificada anteriormente. Segundo as investigações, a jovem foi morta por engano ao ser confundida com a irmã de um homem que deve dinheiro a traficantes.

Vitória Gabrielly foi encontrada morta oito dias depois de desaparecer ao sair para andar de patins.

Três moradores de Mairinque foram presos suspeitos de participação no crime: o servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes. Eles foram indiciadas por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Por:Noticia ao MInuto

