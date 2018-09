Polícia identifica médico de clínica clandestina suspeita de torturar dependentes químicos no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o imóvel onde fica a clínica funcionava como uma espécie de “casa de passagem”, onde os dependentes químicos, em um primeiro momento, eram recepcionados e passavam por tratamentos intensivos com uso de medicamentos e outros tratamentos.

As vítimas eram mantidas acorrentadas, em locais sem higiene e obrigadas a defecar nas próprias roupas. No local, a polícia encontrou medicamentos, correntes e aparelhos que possivelmente eram usados para torturar os dependentes químicos.

