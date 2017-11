Polícia identifica piratas que assaltaram família americana no Marajó

A Polícia identificou os suspeitos de envolvimento no assalto à balsa que levava a família de americanos que estava desaparecida desde domingo (29), na região de Breves, no Marajó. Adam e Emily Harteau, além do casal de filhos, foram encontrados nesta quarta-feira (1°), por ribeirinhos da região.

Ao todo, quatro piratas participaram do crime, abordando a balsa enquanto ela fazia o trajeto até Macapá, no Amapá, onde a família desembarcaria. Os envolvidos continuam foragidos, mas equipes das polícias civil e militar realizam buscas na região.

A família Harteau foi encontrada em uma área de mata do distrito de Curumu, na zona rural do município. Eles chegaram à sede de Breves no fim da noite de ontem, sendo recebidos por equipes da polícia e encaminhados direto para o Hospital Regional do Marajó, onde ainda permanecem na manhã desta quinta-feira (02). As vítimas ainda deverão receber atendimento psicossocial de equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

O estado de saúde deles ainda não foi divulgado. Ainda nesta quinta, o Estado deverá realizar uma coletiva de imprensa para divulgar novas informações sobre o caso.

