Polícia identifica suspeito de matar e jogar corpo de mulher no rio Parauapebas

(Foto: Reprodução G1)- A vítima era do Maranhão e morava próximo do local onde foi encontrada na última segunda-feira (20).

Polícia identificou suspeito de matar e jogar o corpo de uma mulher no rio em Parauapebas

A polícia já identificou o suspeito de matar uma mulher que teve o corpo jogado em um rio no município de Parauapebas, sudeste do estado. A vítima era do Maranhão e morava próximo do local onde foi encontrada na última segunda-feira (20).

A polícia não divulgou o nome do suspeito. Segundo testemunhas, o homem foi visto com a vítima e os dois teriam discutido. Até o momento, a polícia identificou a mulher apenas como Rosa.

O corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) até que um parente da vítima identifique a mulher.

Denúncias levaram a polícia até o local depois que uma pesso viu o corpo da vítima boiando no rio. Os bombeiros foram acionados e a encontraram enrolada em uma lona azul. A polícia acredita que a vítima foi jogada ainda com vida de cima de uma ponte sobre o rio que fica em uma estrada que dá acesso a zona rural do município.

Os peritos encontraram apenas um ferimento na cabeça da vítima, que teria sido provocado pelo impacto das pedras no momento da queda. O caso está sendo apurado por uma equipe da Polícia Civil de Parauapebas.

Por:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

