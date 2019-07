Polícia impede desocupação ilegal de trabalhadores rurais no sudeste do Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Uma denúncia apontou que haveria uma ação violenta contra trabalhadores rurais que estavam acampados na região.

Uma desocupação ilegal, possivelmente violenta, foi impedida por policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) em uma fazenda no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia, uma denúncia feita pelo Disque Denúncia levou os policiais até a fazenda na última sexta-feira (12). Segundo a denúncia, haveria uma ação violenta contra trabalhadores rurais que estavam acampados na região.

O delegado Waney Alexandre determinou a mediação do possível conflito e disse que havia cerca de 100 pessoas vivendo no local.

Os policiais convenceram os integrantes do Movimento Terra para Paz a retornarem às cidades de origem e foram escoltados pela equipe da Deca, segundo o delegado.

Denúncias sobre conflitos agrários podem ser denunciadas diretamente à Deca ou pelo Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

