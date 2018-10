Polícia inaugura nova sede de destacamento em Moraes Almeida

Com Apoio da comunidade , liderada por empresários do distrito de Moraes Almeida , o novo destacamento da policia militar foi inaugurado (Fotos:Divulgação Facebook)



A conquista foi divulgada nas redes sociais nesta semana pelo empresario Ubiratan Filadelpho “em resposta ao belíssimo trabalho prestado pela guarnição no distrito, E está obra é a formar que encontramos para agradecer a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ”.

Aconteceu na semana passada do distrito de Moraes Almeida , a inauguração da nova sede do Destacamento da Polícia Militar naquele distrito. O novo prédio é a realização de um projeto antigo, que seria a implantação de novas instalações mais modernas para a PM, naquela comunidade. A ação faz parte de um esforço conjunto entre Polícia Militar e comunidade local, que através de parcerias conseguiram recursos para construir um prédio naquela localidade para funcionamento da Policai Militar.

Amigos e amigas

Queria aqui em nome do nosso amigo Sergio Fresneda Dos Santos saudar in memória o Sr Jesuino colonizador de Moraes Almeida que doou este lote a Polícia Militar Dpm Moraes Almeida

Agradecer algumas autoridade que fizeram a diferença nesse projeto ex secretário de segurança general JANOOT, ex Sub secretário adjunto de inteligência dr Rogério Morais e ao atual secretário de segurança LUIZ FERNANDES.

AGRADECER aos policiais do 103 PPD Sub tenente Bastos e sua guarnição, estender ao comandante do CPRx coronel Carlos e também ao comandante do 15 Batalhão de Polícia Militar de Itaituba tenente-coronel VILHENA.

hoje senhores e senhoras eu considero um marco para Segurança publica desse distrito; onde iniciativa privada e a sociedade civil organizada tem a honra de inaugurar um projeto piloto de segurança pública.

CORONEL Carlos graças ao senhor, somos exemplo em segurança pública. Que Deus lhe abençoe sempre meu amigo.

Senhor comandante geral da polícia militar Coronel Hilton esses policiais são exemplo para qual comandante tenho certeza que o senhor devem ter estar muito orgulhosos desses POLICIAIS, policiais que além de cumprir seus serviços de segurança pública com louvor, desenvolvem junto à comunidade a polícia comunitária.

Agradecer também ao Coronel Menezes e o Major Osmarildo do exército Brasileiro

Ubiratan Filadelpho

