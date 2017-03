Polícia inicia operação que apura fraudes no seguro-defeso.

A Polícia Federal no Pará cumpre sete mandados de busca e apreensão e três mandados de condução coertiva em Belém, nesta quinta-feira (23), durante a segunda fase da operação ‘História de Pescador’. A ação investiga uma organização criminosa acusada de fraudar o seguro-defeso, do Governo Federal. O grupo agia na Superintendência da Pesca no Estado do Pará, que era vinculado ao extinto Ministério da Pesca e Agricultura. Segundo a PF, as fraudes teriam chegado a R$ 10 milhões.

A segunda fase da operação é baseada em relatório de demandas especiais da ontroladoria Geral da União. Ele foi apresentado após conclusão de uma auditoria realizada na primeira fase da operação, em maio do ano passado. A primeira fase da investigação apontou que, em apenas um mês, cinco pessoas ligadas ao órgão teriam efetuado quase 5.100 inclusões de cadastro de pescadores no sistema do Ministério. Esse número foi considerado elevado para a rotina da administração pública.

