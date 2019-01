Polícia interdita espaço de extração ilegal de madeira dentro de área de preservação, em Marabá. — Foto: Divulgação / Polícia Civil

Dois homens foram presos e 20 toras de madeira apreendidas, entre elas, a de Castanheira, que está em extinção.

A Polícia Civil prendeu dois homens em flagrante causar dano direto ou indireto em área de preservação permanente, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira (10), foram apreendidas 20 toras de madeira, entre elas, a de Castanheira, que está em extinção.

A operação de combate a crimes ambientais foi deflagrada pela Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Marabá, na última terça-feira (8). As investigações sobre o caso começaram há seis meses.

A Polícia também apreendeu uma licença ambiental fraudulenta que foi apresentada aos policiais no momento da prisão.

“Com o acatamento pela autoridade judicial da representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, um dos principais responsáveis pelo desmatamento na Unidade de Conservação Ambiental Sororó-Itataiunas, conhecido como Zé do Guerra, está preso preventivamente”, explicou o delegado Thiago Carneiro, titular da Superintendência Regional do Sudeste do Pará.

Por G1 PA — Belém

