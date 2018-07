Polícia investiga agressão a bebê de 6 meses em Novo Progresso

A mãe é principal suspeita.(Foto:divulgação policia)



Policia e Conselho Tutelar acompanha o caso.

Foi encontrado hematomas e marcas de dedos no rosto como marca da agressão.

A Polícia Civil de Novo Progresso, investiga o caso de uma menino de apenas seis meses que pode ter sido espancado pela mãe. A Policia recebeu a denuncia em companhia do Conselho Tutelar prendeu os pais e levou o bebe para corpo de delito no hospital municipal, neste domingo (22). A principal suspeita é há mãe – eles foram presos prestaram depoimento e posteriormente o pai foi liberado, o pai negou agressão a mãe afirmou a policia que o pai não agrediu a criança , mas também negou agressão.

O Conselho Tutelar da cidade também acompanha o caso.

A mãe do menino D.F.P , conhecida como “Ketura” , esta detida na delegacia de policia de Novo Progresso, disse que encontrou o filho cheio de marcas de agressão. No rosto do menino tem marcas de dedos que chamam a atenção,disse a policia.

Após denuncia anônima a policia chegou na residência da mãe no Bairro Industrial II, e a criança foi levada para o hospital. Além das lesões no rosto, ela tinha escoriações no rosto, mas segundo os médicos, nada que poderia ter sido provocado por uma queda.

O Conselho Tutelar também foi chamado e vai entrar com uma medida protetiva para a mãe e filha. “A criança estava machucada e todos ficaram muito sensibilizados com a criança. [Vamos dar] o suporte necessário à mãe e garantir o bem-estar da criança”, explicou o conselho.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

