Polícia investiga assalto a caminhão dos Correios na rodovia BR-010, em Ipixuna do Pará

Durante a ação, os assaltantes teriam arrombado as portas do baú da carreta e levaram objetos de vários tipos. O valor da carga não foi divulgado. Segundo a Polícia, não foi possível identificar quantas pessoas participaram deste assalto.

Um caminhão dos Correios teve parte de sua carga roubadas, na quarta-feira (2), em Ipixuna, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, homens armados renderam os dois motoristas e levaram a carrete para uma estrada vicinal, que fica cerca de três quilômetros de distância da rodovia. Ninguém ficou ferido.

