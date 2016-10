Polícia investiga ataque a acampamentos em Anapu, no Pará

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque a dois acampamentos de trabalhadores rurais localizados às margens dos lotes 44 e 46, da Gleba Bacajá, em Anapu, no sudoeste do Pará, ocorrido na madrugada da última quarta-feira (19). A área se tornou conhecida internacionalmente após o assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em 2005.

Segundo um dos líderes dos trabalhadores, homens vestidos com roupas pretas e encapuzados atearam fogo nos barracos que ficam às margens dos lotes 44 e 46, e que abrigam cerca de 80 famílias. De acordo com o agricultor, os moradores perderam a maioria dos objetos de uso pessoal, roupas, documentos e móveis, e uma pessoa ficou ferida com queimaduras em uma das mãos, mas sem gravidade.

Uma equipe da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá , no sudeste do Pará, será deslocada para a região nesta quinta-feira (20) para dar apoio às investigações que já foram iniciadas pela Delegacia de Anapu.

