Polícia investiga ataques a acampamento em Marabá

Grupo armado incendiou terreno no último fim de semana

Investigadores da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá , representantes do Incra, e peritos do Renato Chaves devem vistoriar o acampamento na fazenda Santa Teresa nesta terça-feira (18), na zona rural de Marabá, para apurar ataques sofridos por trabalhadores rurais no fim de semana. Os trabalhadores não souberam identificar os autores dos ataques.

Os trabalhadores disseram que homens armados invadiram o local e atiraram em direção as barracas. Ninguém ficou ferido. Os homens também atearam fogo em uma área de pasto, onde vivem mais de 300 famílias. Segundo relatos, no sábado (15), os homens, que estavam em uma caminhonete, atiraram contra as barracas. Já domingo (16) a tarde, eles atearam fogo em uma área do acampamento.

Fonte: OEMNews.

