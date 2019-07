Polícia investiga atentado de dupla que efetuou oito tiros contra delegacia de Oriximiná

Projéteis deixados no local após os disparos contra a delegacia de Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Crime aconteceu na noite de quinta-feira (18) e não houve registro de feridos.

A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar e prender a dupla que efetuou oitos tiros contra a delegacia de Oriximiná, no oeste do Pará, na noite de quinta-feira (18). Apesar de ter plantonistas no prédio, ninguém foi ferido.

Os disparos foram feitos de uma pistola e a dupla estava em uma motocicleta. No momento dos tiros havia o vigia e dois policiais militares no prédio. Os projéteis atingiram parede e vidraças da delegacia.

De acordo com o titular da delegacia, delegado William Fonseca, imagens de circuito interno das proximidades do prédio serão usadas para fazer a identificação dos criminosos.

Tiros deixaram marcas no prédio da delegacia de Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes Sociais

