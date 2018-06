Polícia investiga caso de estupro dentro de residência em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil informou ao Jornal Folha do Progresso,por volta das 04hrs na madrugada desta sexta-feira (15) , uma jovem de 16 anos, [nome preservado] , foi estuprada em seu quarto enquanto dormia, a vitima foi amordaçada com o lençol, o estuprador ameaçou para ficar quieto que o pior poderia acontecer.

