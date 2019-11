Polícia investiga crime de tortura contra adolescente de 15 anos em Santarém

Terceiro suspeito de envolvimento em torturas foi preso em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Crime aconteceu em agosto e foi registrado pelo grupo que praticou agressões. Três pessoas foram presas e um jovem está foragido.

A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, está investigando um crime de tortura contra uma adolescente de 15 anos no bairro Aeroporto Velho.

Duas mulheres já foram presas e na segunda-feira (18) um terceiro envolvido também foi preso pelo reservado da Polícia Militar. Um jovem que aparece nas imagens ainda está foragido.

De acordo com informações da polícia, a adolescente teria sido atraída por duas mulheres para ir até uma residência, onde as quatro pessoas a torturaram.

Nas imagens, os homens que a torturam relatam que a adolescente teria furtado um celular, por isso estaria sendo disciplinada. Ela aparece no vídeo, registrado pelos próprios torturadores, sendo agredida com pedaços de madeira nos braços e em uma das mãos.

De acordo com o delegado Gilberto Aguiar, a polícia conseguiu prender o terceiro envolvido a partir do depoimento das duas mulheres que foram presas anteriormente.

“Esses fatos foram de imediato instaurados. Tínhamos um vídeo mostrando as cenas dessa tortura. Um dos indivíduos envolvidos nessa situação que seria o autor, o mandante, até aquele momento não havia sido identificado. Conseguimos identificar duas pessoas do sexo feminino e através do depoimento delas conseguimos identificar o possível mandante. Com base nessas informações conseguimos representar pela prisão preventiva deste indivíduo, que foi cumprido na tarde de ontem”, contou Gilberto Aguiar.

Ainda de acordo com o delegado, a adolescente foi ouvida pela polícia e falou sobre o furto de um aparelho celular.

“Ela [a adolescente] relatou com detalhes a forma como foi atraída. Confirmou que realmente aconteceu o furto desse objeto, mas não justifica o crime de tortura. Todos esses detalhes estão no inquérito policial”, completou.

*colaborou a repórter da TV Tapajós, Débora Rodrigues.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

