Polícia investiga desaparecimento de professora em Moju

A Polícia Civil investiga o desaparecimento da professora Maria Eunice Nunes de Medeiros, 42 anos, do município de Moju, nordeste do estado. Ela desapareceu na última sexta-feira (11).

