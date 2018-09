Polícia investiga desvio de recursos em Itaituba e Jacareacanga- Quadrilha desviou R$ 5 milhões da educação de crianças

Por: Portal ORM 25 de Setembro de 2018 às 07:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações continuam, pois há indícios de fraude dessas mesmas empresas em outras prefeituras da região. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, peculato e falsidade ideológica, com penas que, somadas, poderão chegar a 30 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Federal, as investigações mostraram que empresas fantasmas ou de pequeno porte porte foram criadas em nome de laranjas, para participarem de processos licitatórios realizados pela prefeitura de Jacareacanga. A fraude aconteceu entre os anos de 2015 e 2016. As empresas investigadas concorriam entre si em diversas licitações para dar aparência de legalidade, viabilizando o desvio dos recursos da educação básica.

Fraudes podem ter chegado a R$ 5 milhões, segundo a Polícia Federal- Policiais cumprem mandados de busca e apreensão em residências e órgãos públicos. — Foto: Divulgação/ PF – Os municípios de Itaituba e Jacareacanga, sudoeste paraense, são alvos de operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (25). O objetivo é desarticular organização criminosa que atua no desvio de recursos públicos destinados à educação básica. No total, estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos municípios. Os alvos da operação são órgão públicos, empresas e residências dos investigados. Os desvios podem ter chegado a R$ 5 milhões.

