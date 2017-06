Polícia investiga estupro coletivo de adolescente de 16 anos em Ananindeua

Segundo a polícia, pelo menos seis homens teriam violentado jovem em uma festa no bairro do Aurá. Quatro pessoas já prestaram depoimento na Delegacia do Aurá.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos em uma festa ocorrida no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no último dia 26 de maio.

Segundo a polícia, a jovem foi convidada para uma festa realizada em uma casa no residencial Jader Barbalho, no bairro do Aurá, na noite do último dia 26 de maio e, após ter sido embrigada, foi levada por uma pessoa para um dos quartos, onde teria acontecido o estupro. Pelo menos outros seis homens teriam entrado no ambiente e também cometido o crime contra a garota.

O delegado Marcílio Diniz, da Delegacia do Aurá, já ouviu os depoimentos de quatro pessoas que participaram da festa, entre eles um adolescente de 17 anos, mas todos eles negaram que tenham estuprado a vítima. A autoridade ainda deve intimar a pessoa responsável pela realização do evento e a dona do imóvel, que o teria cedido para a festa.

A adolescente prestou depoimento ao delegado e foi conduzida ao Centro de Perícias Renato Chaves (CPC), em Belém, para exames periciais. De acordo com a polícia, a análise preliminar da perícia indicou que há indícios de estupro, mas o laudo deve ser concluído em até 30 dias. A vítima ainda será encaminhada para atendimento médico e assistência psicológica na Fundação Pro Paz.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...