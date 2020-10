Polícia investiga fraudes na compra de respiradores pela Prefeitura de Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, a aquisição dos equipamentos usou recursos do Fundo Municipal de Saúde. Os mandados são cumpridos em endereços localizados em dois órgãos municipais (cinco endereços compostos por dez setores/secretarias) e quatro residências.

