Polícia investiga furtos em lojas de shopping em Santarém; bolsa de R$ 5 mil foi levada

Câmeras de segurança registraram a ação da quadrilha. Caso aconteceu na noite de quarta-feira (12).

Três mulheres e um homem, ainda não identificados, são suspeitos de furtar duas lojas em um shopping no bairro Elcione Barbalho, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (12). O Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado pela proprietária de uma das lojas e a Polícia Civil está apurando os fatos. Entre os produtos levados está uma bolsa avaliada em R$ 5 mil. (Veja o vídeo)

As câmeras do circuito interno de segurança de uma da lojas registraram a ação dos suspeitos. Segundo a dona de um dos estabelecimentos, Ivete Castro, os atendentes só notaram a falta de produtos meia hora após o furto. “A loja estava em horário de pico. Todas as quatro atendentes estavam em atendimentos paralelos. Na câmera foi visto que antes de entrar no estabelecimento o homem deu várias voltas na vitrine onde estava a bolsa mais cara e exclusiva da loja”, disse.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...