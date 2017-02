Polícia investiga gravidez de menina de 11 anos na ilha de Mosqueiro

A família mora no bairro da Prainha. Além da vítima, os pais têm outros filhos e permitiram que o homem de 20 anos não só se envolvesse com a menina, como morasse na casa deles.

O órgão informou que vai solicitar junto ao Ministério Público que a menina saia do convívio da família. De acordo com o Conselho Tutelar, os pais consentiam o envolvimento da criança com o jovem e não teriam demonstrado arrependimento quando questionados sobre a situação da filha.

O Conselho Tutelar chegou ao caso após uma denúncia do hospital onde a menina foi fazer exames logo após descobrir a gestação, que já está com aproximadamente seis semanas. De imediato, a criança será levada ao Pro Paz para receber atendimento psicossocial.

