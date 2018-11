Polícia investiga homem suspeito de abusar sexualmente de alunas no sudoeste do estado

Segundo depoimentos de estudantes que tem idade entre 14 e 17 anos, o homem abordava as alunas dentro de salas de aula para onde o ato era praticado.

Polícia investiga denúncias de abuso sexual em escolas da zona rural de Vitória do Xingu

A polícia investiga denúncias de abuso sexual em uma escola localizada na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do estado. Até agora, seis estudantes formalizaram queixas contra o coordenador pedagógico da Escola Municipal Bom Jardim I.

Segundo depoimentos de estudantes que tem idade entre 14 e 17 anos, o homem abordava as alunas dentro de salas de aula para onde o ato era praticado. A partir das denuncias, familiares das alunas procuraram a Unidade Integrada da Polícia do município para registrar um boletim de ocorrência contra o suspeito.

“A gente espera que esse homem seja preso. A gente deixa os filhos irem pra escola porque confiamos na direção do colégio, aí acontece uma coisa dessa”, disse o pai de uma das vítimas.

Depois das primeiras denúncias, pais de alunas de outras escolas da zona rural também foram até a policia denunciar o mesmo homem. Segundo as jovens, elas teriam sido ameaçadas pelo coordenador para que não denunciassem os abusos.

As vítimas foram submetidas a exames no IML para identificar se houve os abusos. De acordo com a polícia, o homem será intimado a prestar esclarecimentos sobre as acusações. O conselho tutelar de Vitória de Xingu também ouviu as estudantes. Segundo a coordenação do conselho, as acusações são graves e indicam que houve assédio e abuso sexual.

O Ministério Público Estadual (MPE) também acompanha o caso, e recomendou a Secretaria de Educação (Seduc), o afastamento do servidor até a conclusão das investigações.

Fonte: G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...