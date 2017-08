Polícia investiga incêndio em fazenda da Vale no sudeste do Pará

Mineradora acredita que incêndio foi criminoso e provocado por trabalhadores rurais. Segundo a Vale, os invasores atearam fogo na vegetação.

A Polícia investiga um incêncidio em uma fazenda da mineradora Vale, na zona rural de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A empresa registrou um boletim de ocorrência na tarde de quarta-feira (30), de acordo com ela foram causados danos a um imóvel e ao meio ambiente.

A Vale acredita que o incêndio foi criminoso e provocado por trabalhadores rurais. Segundo o relato da mineradora, os invasores atearam fogo na vegetação do entorno da Fazenda Boa Esperança. As chamas se alastraram e destruiriam um dos três galpões da Vale, onde há materiais de áreas sondadas para mineração.

As chamas foram controladas por volta das 18 horas de quarta. Na manhã desta quinta-feira (31), as equipes de bombeiros civis da Mina do Sossego e de segurança patrimonial da Vale continuam no local, fazendo o trabalho de rescaldo.

A Vale informou que adotará as medidas judiciais cabíveis para que os responsáveis pela invasão jam responsabilizados.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

