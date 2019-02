Polícia investiga morte de doze cachorros após consumo de ração contaminada

Foto: Reprodução Internet

Responsáveis pelos estabelecimentos comerciais onde os produtos foram comprados serão chamados para depôr

A Divisão Especializada em Meio-Ambiente (DEMA) investiga a morte de, pelo menos, 12 cães domésticos por consumo de ração contaminada vendida em estabelecimentos comerciais de Belém. Ao todo, quatro situações distintas com mortes de animais domésticos após o consumo da alimentação foram registradas na DEMA somente nos últimos dias.

Os fatos ocorreram em bairros diferentes da capital paraense, com produtos de marcas diferentes. De acordo com o delegado Claudio Gomes, da DEMA, os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, onde os produtos foram comprados, serão chamados para prestar esclarecimentos na tarde desta quarta-feira (6).

Da mesma forma, os animais mortos passarão por perícias para confirmar oficialmente as causas das mortes. Conforme os resultados das perícias, a DEMA poderá tomar outras providências cabíveis a respeito desse fato.

Fonte:Redação Integrada

