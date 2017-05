Polícia investiga morte de quatro pessoas carbonizadas no sudeste do PA

Nenhuma das vítimas foi identificada, os corpos foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Eles serão identificados através de exames de DNA, que devem ficar prontos em até 15 dias. Uma equipe da Divisão de Homicídios de Belém já está no município para levantar mais informações.

A Polícia investiga a morte de quatro pessoas no sudeste do Pará. Foram encontrados quatro corpos carbonizados dentro de uma caminhonete em um assentamento na zona rural de Santa Maria das Barreiras, nesta terça-feira (02).

