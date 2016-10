Polícia investiga morte do secretário em Altamira

A morte de Luiz Araujo, 55 anos, secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo de Altamira, já está sendo investigada pela Superintendência da Polícia Civil da Região do Xingu, com sede em Altamira, no sudoeste do Pará. A equipe já faz os primeiros levantamentos e análises para definir a linha de investigação a ser trabalhada na elucidação do assassinato.

Segundo o superintendente da Polícia Civil no Xingu, delegado Vinicius Sousa, que preside o inquérito, “os primeiros levantamentos começaram ontem (quinta). Imagens de câmeras estão sendo analisadas e algumas pessoas próximas, como parentes e amigos, estão sendo ouvidas”.

“Vamos fazer o ‘filtro’ necessário e seguir a linha de investigação adequada. Por enquanto não descartamos nenhuma possibilidade”, disse o delegado. O trabalho administrativo na Semat e as ações de fiscalização da secretaria, conduzidas por Luiz Araújo, estão sendo consideradas e podem se tornar uma linha a ser trabalhada nas investigações.

Luiz Araujo foi morto na noite de noite de quinta-feira (13), no momento em que chegava a sua casa. A população fez um protesto nesta sexta-fera (14).

